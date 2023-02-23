Nicolae Leafu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Leafu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Leafu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Leafu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Leafu 14 Temmuz 1995 tarihinde București şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Leafu Nicolae Marian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Leafu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolae Leafu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolae Leafu'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolae Leafu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Leafu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolae Leafu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Leafu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Progresul Sp.

12 Eylül 2020 yılında Mostistea Ulmu

1 Ağustos 2021 yılında CS Afumati

1 Temmuz 2022 yılında Progresul Sp.

Nicolae Leafu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Leafu şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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