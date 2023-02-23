Nicolae Paun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Paun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Paun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Paun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Paun 19 Ocak 1999 tarihinde Caracal şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolae Ionuț Păun şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Paun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Nicolae Paun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolae Paun'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolae Paun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Paun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolae Paun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Paun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sepsi OSK

Nicolae Paun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Paun şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nicolae Paun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 25 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.