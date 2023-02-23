Nicolae Sofran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Sofran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Sofran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Sofran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Sofran 3 Ekim 2001 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolae Șofran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Sofran Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Nicolae Sofran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolae Sofran'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolae Sofran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Sofran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolae Sofran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Sofran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSC Ghiroda

31 Aralık 2019 yılında Bilinmiyor

10 Ocak 2020 yılında SSU Poli

30 Haziran 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında SSU Poli

2 Eylül 2022 yılında Ripensia

Nicolae Sofran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Sofran şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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