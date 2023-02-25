Nicolae Stanciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolae Stanciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolae Stanciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolae Stanciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolae Stanciu 7 Mayıs 1993 tarihinde Alba Iulia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolae Claudiu Stanciu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolae Stanciu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Nicolae Stanciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolae Stanciu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolae Stanciu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/NicolaeStanciuOfficial/

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Nicolae Stanciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolae Stanciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolae Stanciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolae Stanciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Alba Iulia

1 Eylül 2011 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2013 yılında Steaua Bucarest

29 Ağustos 2016 yılında RSC Anderlecht

23 Ocak 2018 yılında Sparta Prag

28 Ocak 2019 yılında Al-Ahli SFC

4 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag

15 Mart 2022 yılında WH Three Towns

Nicolae Stanciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolae Stanciu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Nicolae Stanciu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 11 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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