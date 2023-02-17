Nicolai Boilesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Boilesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Boilesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Boilesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Boilesen 16 Şubat 1992 tarihinde Ballerup şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Møller Boilesen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Boilesen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boilesen Management ApS yapmaktadır. Nicolai Boilesen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 25 Ağu 2016 tarihinde katılmıştır. Nicolai Boilesen'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Boilesen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/boilesen/

Nicolai Boilesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Boilesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolai Boilesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Boilesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bröndby IF U19

1 Ocak 2010 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2010 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2011 yılında Ajax

25 Ağu 2016 yılında FC Kopenhag

Nicolai Boilesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Boilesen şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolai Boilesen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lille Hema IF, Skovlunde IF, Bröndby IF, Ajax Amsterdam

Danimarka takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

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