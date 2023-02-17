Nicolai Brock Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Brock Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolai Brock Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolai Brock Madsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolai Brock Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Brock Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Brock Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Brock Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Brock Madsen 9 Ocak 1993 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Brock Madsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Nicolai Brock Madsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolai Brock Madsen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Brock Madsenboyu ve yaşı kaç

Nicolai Brock Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Brock Madsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolai Brock Madsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Brock Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Randers U19

1 Ocak 2011 yılında Randers

21 Ağu 2015 yılında Birmingham

31 Ağu 2016 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2017 yılında Birmingham

18 Ocak 2018 yılında Cracovia

30 Haziran 2018 yılında Birmingham

9 Ağu 2018 yılında St. Mirren

16 Ekim 2018 yılında Birmingham

21 Ocak 2019 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2021 yılında Randers

31 Ocak 2023 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2023 yılında Randers

Nicolai Brock Madsen kimdir

Nicolai Brock Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Brock Madsen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Helsted Fremad IF (-2003), Randers FC (2003-2010)

Nicolai Brock Madsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 12 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolai Brock Madsen nereli

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