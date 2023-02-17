Nicolai Clausen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Clausen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolai Clausen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolai Clausen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolai Clausen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Clausen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Clausen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Clausen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Clausen 10 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Clausen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolai Clausen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolai Clausen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Clausenboyu ve yaşı kaç

Nicolai Clausen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Clausen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolai Clausen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Clausen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Greve IF II

1 Temmuz 2015 yılında Greve Fodbold

1 Ağu 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Akademisk BK

1 Temmuz 2019 yılında Brönshöj BK

31 Ağu 2021 yılında Hvidovre

Nicolai Clausen kimdir

Nicolai Clausen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Clausen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akademisk Boldklub II (2018-Unknown)

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Nicolai Clausen nereli

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