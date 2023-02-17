Nicolai Flo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Flo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Flo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Flo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Flo 25 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Flø Jepsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Flo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolai Flo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 13 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolai Flo'nin SönderjyskE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolai Flo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Flo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolai Flo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Flo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2014 yılında Silkeborg IF

12 Temmuz 2016 yılında Vendsyssel FF

13 Ağu 2020 yılında SönderjyskE

Nicolai Flo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Flo şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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