Nicolai Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Hansen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Hansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolai Hansen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolai Hansen'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolai Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Nicolai Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Hansen şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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