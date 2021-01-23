Bir dönem adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Nicolai Jörgensen, şimdi de Galatasaray için yazıldı. Fatih Terim'in tecrübeli forveti özellikle izlettiği ve transferini istediği belirtildi. Ara transfer döneminde kadroya direkt monte edilebilecek bir forvet oyuncusu arayan sarı-kırmızılılar, Nicolai Jörgensen transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor. Peki, Nicolai Jörgensen kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne? Nicolai Jörgensen kariyeri... İşte detaylar...

NİCOLAİ JÖRGENSEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

15 Ocak 1991 doğumlu Nicolai Jörgensen, 30 yaşındadır. Danimarka'nın Ballerup kentinde dünyaya gelen Jörgensen, santrfor bölgesinde görev yapıyor. Oldukça uzun bir boya sahip olan Danimarkalı oyuncu, 1,90 metre boyundadır. Forvet arkası ve sol kanat bölgelerinde de görev yapan forvet, sağ ayağını kullanıyor.

Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Akademisk BK'da başlayan Nicolai Jörgensen, 2010 yılında Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen'e transfer oldu. Leverkusen'de forma giyerken birçok farklı takıma kiralanan Jörgensen, 2013 yılında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da geçirdiği sezonların ardından ise 1 Temmuz 2016'da 3.50 mil. € bonservis bedeliyle Feyenoord'a transferi gerçekleşti.