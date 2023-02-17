Nicolai Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolai Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolai Larsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolai Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Larsen 9 Mart 1991 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Oppen Larsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Larsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Artist Scandinavia A/S yapmaktadır. Nicolai Larsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolai Larsen'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Larsenboyu ve yaşı kaç

Nicolai Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolai Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2010 yılında Aalborg BK

31 Ağu 2017 yılında Nordsjaelland

1 Ağu 2020 yılında Guingamp

1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg IF

Nicolai Larsen kimdir

Nicolai Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Larsen şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herlev IF (-2005), Lyngby BK (2005-2010)

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Nicolai Larsen nereli

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