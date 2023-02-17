Nicolai Poulsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Poulsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Poulsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Poulsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Poulsen 15 Ağu 1993 tarihinde Helsted şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Søberg Poulsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Poulsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Nicolai Poulsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolai Poulsen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Poulsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Poulsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolai Poulsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Poulsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Randers U19

1 Temmuz 2012 yılında Freja (RFC II)

1 Temmuz 2013 yılında Randers

16 Ağu 2017 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2017 yılında Randers

1 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

Nicolai Poulsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Poulsen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolai Poulsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsted Fremad IF (-2003), Randers Sportsklub Freja (Randers FC) (2003-2013)

Danimarka U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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