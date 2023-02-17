Nicolai Vallys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Vallys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Vallys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Vallys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Vallys 4 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Nicolai Frimodt Vallys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Vallys Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Nicolai Vallys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolai Vallys'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolai Vallys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Vallys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolai Vallys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Vallys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında BK Skjold

1 Ağu 2016 yılında Skovshoved

1 Temmuz 2018 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg IF

31 Ağu 2022 yılında Bröndby IF

Nicolai Vallys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Vallys şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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