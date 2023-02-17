Nicolaj Ritter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolaj Ritter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolaj Ritter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolaj Ritter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolaj Ritter 8 Mayıs 1992 tarihinde Brovst şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolaj Ritter Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolaj Ritter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolaj Ritter'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolaj Ritter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolaj Ritter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolaj Ritter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolaj Ritter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2011 yılında Silkeborg U19

1 Ocak 2012 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2016 yılında SönderjyskE

31 Ocak 2018 yılında Vejle BK

5 Temmuz 2018 yılında FC Fredericia

Nicolaj Ritter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolaj Ritter şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolaj Ritter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arentsminde IF, Brovst IF, Jetsmark IF, Aalborg BK, FC Midtjylland, Silkeborg IF

Danimarka U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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