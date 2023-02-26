Nicolao Cardoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolao Cardoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolao Cardoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolao Cardoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolao Cardoso 12 Ekim 1991 tarihinde Nacka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İtalya,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolao Manuel Dumitru Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolao Cardoso Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Nicolao Cardoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolao Cardoso'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolao Cardoso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/morethanafootballer/

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Nicolao Cardoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolao Cardoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolao Cardoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolao Cardoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Empoli

1 Ağustos 2010 yılında Napoli

1 Temmuz 2011 yılında Empoli

1 Temmuz 2012 yılında Napoli

23 Temmuz 2012 yılında Ternana

30 Ocak 2013 yılında Napoli

31 Ocak 2013 yılında Cittadella

30 Haziran 2013 yılında Napoli

11 Temmuz 2013 yılında Cittadella

30 Ocak 2014 yılında Napoli

31 Ocak 2014 yılında Reggina

30 Haziran 2014 yılında Napoli

13 Ağustos 2014 yılında PAE Veria

30 Haziran 2015 yılında Napoli

25 Ağustos 2015 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2016 yılında Napoli

31 Ağustos 2016 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2017 yılında Napoli

1 Ağustos 2017 yılında Alcorcón

11 Ocak 2018 yılında Gimnàstic

5 Şubat 2019 yılında AS Livorno

25 Temmuz 2019 yılında Gaz Metan

20 Ocak 2021 yılında Suwon Bluewings

17 Ocak 2022 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında Bnei Sakhnin

Nicolao Cardoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolao Cardoso şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolao Cardoso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Empoli U19 (-2010)

İtalya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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