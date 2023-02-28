Nicolas Aedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Aedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Aedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Aedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Aedo 6 Nisan 2001 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alejandro Aedo Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Aedo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Nicolas Aedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Nicolas Aedo'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Aedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Aedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Aedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Aedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Audax Italiano

Nicolas Aedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Aedo şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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