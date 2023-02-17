Nicolas Agorreca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Agorreca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Agorreca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Agorreca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Agorreca 30 Ekim 1989 tarihinde Comodoro Rivadavia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Samuel Agorreca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Agorreca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Agorreca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Agorreca'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Agorreca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Agorreca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Agorreca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Agorreca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Quilmes

1 Ağu 2010 yılında Ferro

30 Haziran 2011 yılında Quilmes

1 Temmuz 2012 yılında Club Rivadavia de Lincoln

1 Temmuz 2013 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2015 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2017 yılında San Miguel

1 Ocak 2022 yılında CA Ituzaingó

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Nicolas Agorreca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Agorreca şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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