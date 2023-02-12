Nicolas Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Alarcon 15 Ekim 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Nicolás Alarcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Alarcon Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Alarcon, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Alarcon'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU (Zarate)

Nicolas Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Alarcon şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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