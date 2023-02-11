Nicolas Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Alvarez 22 Ocak 1990 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Ariel Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Alvarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Alvarez'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Villa Dálmine

20 Temmuz 2016 yılında Olimpo

4 Ağu 2017 yılında Los Andes

1 Temmuz 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Nicolas Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Alvarez şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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