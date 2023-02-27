Nicolas Amasifuen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Amasifuen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Amasifuen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Amasifuen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Amasifuen 5 Temmuz 2005 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Nicolás Amasifuen de Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Amasifuen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Amasifuen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Amasifuen'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Amasifuen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasamasifuen/

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http://www.facebook.com/Amasifuenn26

Nicolas Amasifuen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Amasifuen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Amasifuen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Amasifuen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Nicolas Amasifuen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Amasifuen şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Amasifuen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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