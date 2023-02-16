Nicolas Andermatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Andermatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Andermatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Andermatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Andermatt 6 Kasım 1995 tarihinde Baar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Andermatt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Nicolas Andermatt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Andermatt'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Andermatt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicoandermatt/

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Nicolas Andermatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Andermatt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Andermatt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Andermatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich U21

1 Nisan 2014 yılında Zug 94

30 Haziran 2014 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2014 yılında Zug 94

5 Temmuz 2015 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2016 yılında W. Burghausen

1 Ocak 2017 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2019 yılında Schweinfurt 05

1 Temmuz 2019 yılında SV Meppen

26 Ağu 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Nicolas Andermatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Andermatt şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Andermatt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Kriens

İsviçre U18 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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