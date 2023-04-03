Nicolas Arze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Arze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Arze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Arze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Arze 26 Ocak 2003 tarihinde Villahermosa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás René Arze Ynsua şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Arze Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Arze'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicolas Arze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Arze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında San Luis U20
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Nicolas Arze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Arze şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 210 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.