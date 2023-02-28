Nicolas Baeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Baeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Baeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Baeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Baeza 7 Mayıs 1997 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Eduardo Baeza Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Baeza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Nicolas Baeza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nicolas Baeza'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Baeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Baeza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Baeza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Baeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

27 Ocak 2020 yılında La Serena

28 Şubat 2021 yılında Huachipato

Nicolas Baeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Baeza şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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