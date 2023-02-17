Nicolas Bajlicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bajlicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Bajlicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Bajlicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Bajlicz 8 Temmuz 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Bajlicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Nicolas Bajlicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Bajlicz'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Bajlicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Bajlicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Bajlicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Bajlicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U16

4 Eylül 2020 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19

20 Ocak 2022 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2023 yılında Rapid Wien

Nicolas Bajlicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Bajlicz şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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