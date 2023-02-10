Nicolas Barrientos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Barrientos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Barrientos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Barrientos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Barrientos 5 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Claudio Barrientos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Barrientos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Nicolas Barrientos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Barrientos'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Barrientos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Barrientos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Barrientos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Barrientos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tristan Suarez

2 Şubat 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Nicolas Barrientos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Barrientos şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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