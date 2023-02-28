Nicolas Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Barrios 17 Eylül 2003 tarihinde Teno şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Antonio Barrios Rebeco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Barrios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Barrios, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Barrios'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Nicolas Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido
Nicolas Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Barrios şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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