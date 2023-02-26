Nicolas Bazzana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bazzana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Bazzana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Bazzana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Bazzana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bazzana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Bazzana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bazzana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Bazzana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Bazzana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Bazzana 23 Şubat 1996 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Bazzana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Bazzana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Bazzana'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Bazzana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Bazzana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Bazzana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Bazzana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes

30 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

29 Ocak 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes

25 Ocak 2022 yılında Delfín SC

31 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Nicolas Bazzana kimdir

Nicolas Bazzana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Bazzana şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Bazzana nereli

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