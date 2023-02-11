Nicolas Benegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Benegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Benegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Benegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Benegas 1 Mart 1996 tarihinde Eldorado şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Nicolás Benegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Benegas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Benegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Benegas'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Benegas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicobenegas09/

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Nicolas Benegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Benegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Benegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Benegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors II

1 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

18 Şubat 2021 yılında Seoul E-Land

6 Ocak 2022 yılında Sol de América

3 Haziran 2022 yılında Def. Belgrano

Nicolas Benegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Benegas şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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