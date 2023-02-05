Nicolas Benezet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Benezet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Benezet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Benezet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Benezet 24 Şubat 1991 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Benezet Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Nicolas Benezet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Benezet'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Benezet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NicolasBenezet

http://www.instagram.com/benezet10/

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Nicolas Benezet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Benezet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Benezet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Benezet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2013 yılında Évian

2 Şubat 2015 yılında SM Caen

30 Haziran 2015 yılında Évian

3 Temmuz 2015 yılında Guingamp

30 Temmuz 2019 yılında Toronto

31 Aralık 2019 yılında Guingamp

14 Ocak 2020 yılında Colorado

5 Ağu 2021 yılında Seattle

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Nicolas Benezet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Benezet şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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