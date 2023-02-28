Nicolas Berardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Berardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Berardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nicolas Berardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nicolas Berardo 26 Temmuz 1990 tarihinde San Basilio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nicolas Berardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Nicolas Berardo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Berardo'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nicolas Berardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nicolas Berardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.
Nicolas Berardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Nicolas Berardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında Argentinos II
1 Temmuz 2010 yılında Argentinos Jrs.
1 Temmuz 2012 yılında Unión Española
30 Haziran 2013 yılında Argentinos Jrs.
1 Temmuz 2013 yılında Unión Española
3 Ağustos 2017 yılında Coquimbo Unido
19 Şubat 2021 yılında Palestino
9 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido
1 Ocak 2023 yılında Magallanes CF
Nicolas Berardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nicolas Berardo şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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