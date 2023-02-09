Nicolas Bertolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Bertolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Bertolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Bertolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Bertolo 2 Ocak 1986 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Santiago Bertolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Bertolo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Bertolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Bertolo'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Bertolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Bertolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Bertolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Bertolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Boca Juniors

1 Şubat 2008 yılında Nacional

30 Haziran 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2008 yılında Banfield

1 Temmuz 2009 yılında Palermo

1 Ağu 2010 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2011 yılında Palermo

1 Ocak 2013 yılında CD Cruz Azul

8 Ağu 2013 yılında Banfield

30 Haziran 2014 yılında CD Cruz Azul

4 Ağu 2014 yılında Banfield

1 Temmuz 2015 yılında River Plate

21 Temmuz 2016 yılında Banfield

30 Haziran 2018 yılında River Plate

14 Temmuz 2018 yılında Banfield

17 Şubat 2021 yılında Platense

1 Temmuz 2022 yılında Banfield

Nicolas Bertolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Bertolo şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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