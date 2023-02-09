Nicolas Blandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Blandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Blandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Blandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Blandi 13 Ocak 1990 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Blandi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Nicolas Blandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Blandi'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Blandi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolasblandi/

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Nicolas Blandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Blandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Blandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Blandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors

1 Ağu 2010 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2011 yılında Boca Juniors

8 Ocak 2014 yılında San Lorenzo

13 Ocak 2015 yılında Évian

30 Haziran 2015 yılında San Lorenzo

10 Ocak 2020 yılında Colo Colo

29 Temmuz 2021 yılında CA Unión

11 Şubat 2022 yılında San Lorenzo

Nicolas Blandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Blandi şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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