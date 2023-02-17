Nicolas Burgy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Burgy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Burgy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Burgy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Burgy 7 Ağu 1995 tarihinde Belp şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Burgy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Nicolas Burgy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Burgy'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Burgy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Burgy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Burgy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Burgy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2013 yılında BSC YB U21

5 Temmuz 2015 yılında BSC Young Boys

6 Temmuz 2015 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2016 yılında BSC Young Boys

8 Şubat 2017 yılında FC Thun

30 Haziran 2018 yılında BSC Young Boys

31 Ağu 2018 yılında FC Aarau

30 Haziran 2019 yılında BSC Young Boys

1 Şubat 2021 yılında Paderborn

30 Haziran 2021 yılında BSC Young Boys

31 Ocak 2022 yılında Viborg FF

30 Haziran 2022 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF

Nicolas Burgy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Burgy şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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