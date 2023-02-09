Nicolas Campisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Campisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Campisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Campisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Campisi 29 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dante Nicolás Campisi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Campisi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Nicolas Campisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Campisi'nin CA Huracán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Campisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Campisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Campisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Campisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

6 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2022 yılında Sol de América

9 Temmuz 2022 yılında Huracán

30 Haziran 2023 yılında Sol de América

Nicolas Campisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Campisi şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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