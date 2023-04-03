Nicolas Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Campos 4 Mayıs 2005 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Nahuel Campos Mieres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Campos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Campos'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Campos şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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