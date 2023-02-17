Nicolas Capaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Capaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Capaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Capaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Capaldo 14 Eylül 1998 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Capaldo Taboas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Capaldo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Capaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Capaldo'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Capaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicocapaldo/

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Nicolas Capaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Capaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Capaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Capaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CABJ U20

22 Temmuz 2016 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2021 yılında RB Salzburg

Nicolas Capaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Capaldo şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nicolas Capaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Mac Allister (2004-2014)

Arjantin U23 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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