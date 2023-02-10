Nicolas Capraro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Capraro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Capraro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Capraro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Capraro 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Capraro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Capraro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Capraro'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Capraro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Capraro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Capraro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Capraro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2019 yılında Olimpo

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Olimpo

Nicolas Capraro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Capraro şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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