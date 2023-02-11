Nicolas Caro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Caro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Caro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Caro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Caro 4 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Caro Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Caro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Nicolas Caro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Caro'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Caro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Caro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Caro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Caro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2017 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2018 yılında Club Cerro U19

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2019 yılında Club Cerro U19

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

11 Şubat 2021 yılında CA Güemes

8 Temmuz 2021 yılında CD Riestra

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Nicolas Caro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Caro şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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