Nicolas Carrizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Carrizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Carrizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Carrizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Carrizo 4 Temmuz 1991 tarihinde Aguilares şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Nicolás Carrizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Carrizo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Nicolas Carrizo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Nicolas Carrizo'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Carrizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Carrizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Carrizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Carrizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Club Deportivo Aguilares

1 Ocak 2015 yılında San Martín (T)

1 Ağu 2017 yılında CSD San Jorge

31 Aralık 2019 yılında San Martín (T)

13 Ocak 2020 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2020 yılında San Martín (T)

Nicolas Carrizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Carrizo şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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