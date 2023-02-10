Nicolas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Castro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Castro 15 Ağu 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Eduardo Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Castro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nicolas Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Castro'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Castroboyu ve yaşı kaç

Nicolas Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2013 yılında Unión (MdP)

1 Ocak 2016 yılında Crucero

4 Ağu 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2018 yılında Crucero

4 Temmuz 2018 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

10 Ağu 2020 yılında Arsenal Sarandí

3 Ocak 2022 yılında Patronato

1 Ocak 2023 yılında Platense

Nicolas Castro kimdir

Nicolas Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Castro şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Castro nereli

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