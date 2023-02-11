Nicolas Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Chavez 1 Temmuz 2001 tarihinde Grand Bourg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Chavez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Nicolas Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 23 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Chavez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

Nicolas Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Chavez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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