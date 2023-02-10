Nicolas Colazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Colazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Colazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Colazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Colazo 8 Temmuz 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Carlos Colazo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Colazo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Colazo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Colazo'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Colazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicolascolazo

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Nicolas Colazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Colazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Colazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Colazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Boca Juniors

17 Temmuz 2013 yılında All Boys

30 Aralık 2013 yılında Boca Juniors

20 Eylül 2016 yılında Melbourne City

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors

19 Temmuz 2017 yılında Gimnasia

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

24 Ocak 2019 yılında Tigre

24 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2019 yılında Boca Juniors

30 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2020 yılında Rentistas

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

Nicolas Colazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Colazo şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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