Nicolas Contin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Contin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Contin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Contin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Contin 7 Aralık 1995 tarihinde Caá Catí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Nicolás Contin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Contin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nicolas Contin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nicolas Contin'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Contin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Contin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Contin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Contin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2018 yılında Gimnasia

16 Temmuz 2018 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2019 yılında Gimnasia

Nicolas Contin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Contin şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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