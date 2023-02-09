Nicolas Cordero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Cordero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Cordero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Cordero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Cordero 11 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Cordero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Nicolas Cordero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 11 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Cordero'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Cordero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Cordero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Cordero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Cordero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Huracán II

11 Haziran 2019 yılında Huracán

2 Temmuz 2021 yılında CA Unión

31 Aralık 2021 yılında Huracán

Nicolas Cordero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Cordero şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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