Nicolas Crovetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Crovetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Crovetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Crovetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Crovetto 15 Mart 1986 tarihinde Coquimbo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Ignacio Crovetto Aqueveque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Crovetto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Crovetto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Crovetto'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Crovetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Crovetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Crovetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Crovetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2007 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2008 yılında Udinese

1 Ağustos 2008 yılında Albacete

30 Haziran 2009 yılında Udinese

1 Temmuz 2009 yılında Triestina

1 Ocak 2010 yılında Taranto

1 Ocak 2011 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2011 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2012 yılında Huachipato

1 Temmuz 2013 yılında Colo Colo

1 Ocak 2014 yılında Huachipato

1 Temmuz 2015 yılında Südtirol

10 Ağustos 2016 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Nicolas Crovetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Crovetto şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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