Nicolas Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Davila 7 Şubat 1996 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Nicolás Davila Alarcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Davila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Davila'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Davila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2012 yılında USFQ U20

31 Mart 2015 yılında LDU Quito B

1 Mart 2016 yılında LDU Quito U20

1 Mart 2017 yılında CD América

3 Ocak 2020 yılında CD El Nacional

1 Şubat 2022 yılında CD América

4 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Nicolas Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Davila şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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