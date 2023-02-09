Nicolas De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas De La Cruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas De La Cruz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas De La Cruz 1 Haziran 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Uruguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Nicolás de la Cruz Arcosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas De La Cruz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Nicolas De La Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 15 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Nicolas De La Cruz'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas De La Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nicodelacruz10

http://instagram.com/nicodelacruz10/

Nicolas De La Cruzboyu ve yaşı kaç

Nicolas De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas De La Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 13.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas De La Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool FC

15 Ağu 2017 yılında River Plate

Nicolas De La Cruz kimdir

Nicolas De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas De La Cruz şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cohami

Nicolas De La Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas De La Cruz nereli

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