Nicolas De Preville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas De Preville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas De Preville kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas De Preville ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas De Preville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas De Preville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas De Preville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas De Preville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas De Preville 8 Ocak 1991 tarihinde Istres şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Nicolas Deroussel de Préville şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas De Preville Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nicolas De Preville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Kaiserslautern futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Kaiserslautern takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas De Preville'nin 1.FC Kaiserslautern ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas De Previlleboyu ve yaşı kaç

Nicolas De Preville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas De Preville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas De Preville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas De Preville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Istres

23 Ocak 2013 yılında Stade Reims

10 Ağu 2016 yılında KV Oostende

11 Ağu 2016 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2017 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille

31 Ağu 2017 yılında G. Bordeaux

30 Ağu 2021 yılında FC Metz

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında 1.FC K'lautern

Nicolas De Preville kimdir

Nicolas De Preville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas De Preville şuan 1.FC Kaiserslautern takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barjac (1998-2001), Olympique Alès (2001-05), SM Caen (2005-07), FC Bagnols Pont (2007/08), FC Istres (2008/09)

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Nicolas De Preville nereli

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