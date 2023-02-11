Nicolas Del Grecco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Grecco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Del Grecco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Del Grecco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Del Grecco 19 Kasım 1993 tarihinde Morteros şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Del Grecco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Del Grecco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına - tarihinde katılmıştır. Nicolas Del Grecco'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Del Grecco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nicolas Del Grecco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Del Grecco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Del Grecco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2018 yılında CD Olimpia

12 Temmuz 2018 yılında Chicago

10 Ağu 2018 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2018 yılında Chicago

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2020 yılında Villa Mitre

Nicolas Del Grecco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Del Grecco şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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