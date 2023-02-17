Nicolas Del Priore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Priore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Del Priore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Del Priore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Del Priore 14 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Del Priore Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Del Priore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Del Priore'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Del Priore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Del Priore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Del Priore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Del Priore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Independiente

2 Temmuz 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Independiente

1 Ağu 2019 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında Independiente

20 Ekim 2020 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2021 yılında Independiente

21 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2021 yılında Independiente

1 Temmuz 2021 yılında Almirante Brown

31 Aralık 2021 yılında Independiente

8 Şubat 2022 yılında CD Maipú

27 Ağu 2022 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2023 yılında CD Maipú

Nicolas Del Priore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Del Priore şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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